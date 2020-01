Denti, bastano 24 ore senza lavarli per mettere a rischio la salute della bocca: ecco perché

Bastano anche solo 24 ore senza lavarsi i denti per mettere a rischio la salute della bocca, con ripercussioni su tutto l'organismo. E infatti sono 23 milioni gli italiani che soffrono di patologie parodontali. "L’igiene orale è fondamentale per una completa opera di prevenzione. L’igiene interdentale pulisce l’85% del cavo orale, mentre il semplice spazzolino solo il 60%. Un’infezione del cavo orale può implicare un aggravamento di malattie sistemiche, anche letali", spiega il professor Ugo Covani, Direttore dell’Istituto Stomatologico Toscano. Circa l'80% delle persone sopra i 30 anni presenta una forma di disturbo gengivale. I primi segni di disturbi gengivali includono rossore o gonfiore delle gengive, sanguinamento o comparsa di sangue dopo l’uso dello spazzolino, denti all'apparenza più lunghi e spazi più ampi tra i denti. La grande maggioranza delle patologie odontoiatriche sono infettive: la carie, le lesioni endodontiche, i granulomi, la malattia parodontale sono tutti problemi infettivi. Ne consegue che il controllo dei batteri è la chiave di volta per fare una seria prevenzione in campo odontoiatrico.