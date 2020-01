Il virologo Roberto Burioni lancia l'allarme sul virus cinese che sta tenendo in ansia il mondo. In un articolo pubblicato su "The Lancet", Burioni spiega che "sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il coronavirus. Il che significa che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto", evidenzia l’esperto. Pare dunque che l’infezione da coronavirus possa essere diffusa da persone senza alcun sintomo e senza febbre. Una "pessima notizia", ribadisce Burioni che nell'articolo ha riferito quanto emerso sullo studio di una famiglia in Cina.



