Virus cinese, parla l'esperto: "Italia a rischio: è uno dei paesi più deboli. Ecco perché"

Virus cinese, l'Italia non è affatto esente da rischi. Mentre gli scienziati sono a lavoro per trovare un vaccino contro il coronavirus sviluppatosi a Wuhan, Walter Riccardi, ex presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervistato da Fanpage, lancia un monito. "Il nostro Paese è uno dei più deboli", ha detto, evidenziando il rischio di "bomba microbiologica a orologeria". "Le malattie infettive dovrebbero essere contrastate con i vaccini, perché in questo modo si evita l'insorgenza di patologie, ma sono scelte che devono essere fatte dai governi e dalle istituzioni internazionali. I vaccini hanno salvato milioni di vite e soltanto con i vaccini potremo evitare la pandemia", ha sottolineato Ricciardi.



