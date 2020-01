Virus cinese, video choc: persone cadono a terra dopo il contagio. Le immagini da Wuhan

La diffusione del virus cinese dal centro del focolaio, a Wuhan, sta provocando allarme in tutto il mondo. Sul web circolano già diversi video, di cui non è tuttavia possibile verificare al cento per cento l'autenticità, di persone che cadono a terra per i sintomi del virus (clicca qui per vederne uno). Come detto, l'attendibilità va verificarne l'attendibilità, anche se è alto il rischio che la Cina tenti di tenere nascosta la reale portata del fenomeno. Di certo i sintomi del virus sono gli stessi dell'influenza e il ministero della salute italiano, per ora, ha avvertito di evitare viaggi in Cina. Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, inoltre, a Parma si è verificato il secondo caso sospetto di coronavirus, dopo quello di Bari, poi risultato negativo.