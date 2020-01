Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara incanta lo studio col nuovo look: scollatura da capogiro e non è finita

Puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip 2020, quella di venerdì 24 gennaio 2020. E gli occhi sono tutti si Wanda Nara, opinionista della trasmissione in onda su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini.

C'è attesa per il suo look e lady Icardi si presenta in trasmissione con un abito elegante, appariscente. Look audace, scollatura di Wanda è davvero notevole. Come importante è lo spacco dell’abito, che lascia scoperta tutta la gamba della bellissima agente e showgirl argentina. Outfit che non passano mai inosservati anche stavolta, la scelta è apparsa giusta da parte dell'opinionista della trasmissione fra le più popolari d'Italia.