Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini bacia Pupo in diretta tv su Canale5 Video

Grande Fratello Vip 2020, va in onda il bacio in diretta fra Alfonso Signorini e Pupo. Il conduttore comincia la trasmissione e promette una grandissima puntata di emozioni e dice: “Grazie di cuore a tutti voi del pubblico! Grazie! Grazie ancora! Quella di questa sera è una puntata infuocata con alcune cose da affrontare, come le offese e le affermazioni indirizzate a Valeria Marini. Con Pago ed Antonella parleremo di amore. Le emozioni come sempre non mancheranno, quindi partiamo subito!”.

Pupo a questo punto smentisce i diverbi fra lui e Signorini: “Io amo quest’uomo!”. Wanda Nara questo punto fa un invito ("bacio bacio") che il conduttore non si lascia scappare e rifila un bacio stampo a Pupo.