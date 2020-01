Oroscopo del Corriere di oggi 25 gennaio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

Cosa dicono le stelle per i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata di oggi, 25 gennaio 2020.

CANCRO

Per voi promettere non è solo una questione d'onore, ma anche di rispetto. Chi vi è vicino lo sa e apprezza da sempre questa vostra qualità.

SCORPIONE

Il passato torna a bussare alla vostra porta. Cercare di respingerlo richiede tante energie. Meglio concentrarsi sui progetti futuri. Vi sentite ispirati.

PESCI

Fate in modo che certe persone non vi rovinino l'umore: non ne vale la pena. Gli invidiosi sono davvero tanti e non sanno cosa sia la bontà.

