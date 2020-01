Elettra Lamborghini e Giulia Salemi, fuga dal sexy shop: per chi era il regalo

Elettra Lamborghini sulle storie di Instagram, lo annuncia chiaro e tondo: "Stiamo andando a comprare dei peni...di plastica". In auto con le ci sono Giulia Salemi e Marco Ferrero, meglio noto come Iconize e tradiscono un qualche imbarazzo.

C'è un paparazzo e per schivarlo ed evitare che escano foto compromettenti, i tre decidono di fare tappa in un locale. "Stiamo andando in un porno shop" urlano al fotografo. Lui resta fermo con l'obiettivo puntato.

Quindi raggiungono il negozio e scelgono un fallo di gomma. Iconize - riferisce tgcom24.mediaset.it - svela per chi è il sex toys con un video in cui spiega di averlo acquistato come regalo di compleanno per la sua amica Diana Del Bufalo, reduce dalla rottura con Paolo Ruffini. Purtroppo, però, la sorpresa è stata rovinata e a lui non resta che farci giocare... il suo cane!