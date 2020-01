“Sarà il capodieci di San Giorgio anche lassù”. Questo uno dei post pubblicato dopo la scomparsa di Giuseppe Angeloni, conosciuto da tutti come “Toppana”. Classe 1931 viveva Imperia dove si è spento. Nei prossimi giorni la salma tornerà nel cimitero di Gubbio. Da sempre una figura carismatica e storica della Madonna degli Angeli è stato punto di riferimento per tutti i ceraioli della manicchia di San Pietro e non solo. “La Famiglia dei Sangiorgiari - ha detto Patrick Salciarini - in tutte le sue componenti esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Angeloni unendosi al ricordo di un grande ceraiolo”.