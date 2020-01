Topo a spasso in pieno giorno in un'area verde lungo via XX Settembre, a Perugia, poco lontano dal centro storico. Un lettore ha inviato una foto scattata di mattina (si vede all'interno del cerchio rosso) nel giardino a margine del quale c'è un piccolo parcheggio pubblico, dove ha visto transitare un topo di buone dimensioni, che si è avvicinato al cestino dei rifiuti, per poi dirigersi verso il margine del giardino, in direzione della strada. Giusto il tempo di tirare fuori lo smartphone per una foto, con cui è riuscito a immortalare il roditore, fermo sul cordolo del giardino.



Leggi anche: Video Topo senza paura attacca il gatto. Il micio Taohoo deve fare i conti con un roditore scatenato