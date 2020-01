Michele Bravi accusato di omicidio stradale chiede di patteggiare

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare a un anno e sei mesi. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano in cui, il 22 novembre 2018, ha perso la vita una donna di 58 anni che viaggiava in sella a una moto. E' stato il suo avvocato Manuel Gabrielli a comunicarlo al termine dell’udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta che si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata l’11 marzo.

«Nei giorni scorsi abbiamo formulato un’istanza di patteggiamento alla Cerreti, che doveva essere discussa questa mattina ma in udienza si è presentato questa mattina un’associazione e sia io come difensore che il pm abbiamo chiesto il rigetto della costituzione come parte civile, perché non sono portatrice di un interesse collettivo. Le parti offese sono già state risarcite dalla compagnia assicurativa».

Cosi l’avvocato Gabrielli spiega quanto successo nell’udienza a porte chiuse. La decisione è dunque slitta e rinviata a marzo. Era la sera del 22 novembre 2018, quando in via Chinotto il cantante Bravi era alla guida di un’auto di una società di car sharing e, mentre usciva da un parcheggio per immettersi su strada si è scontrato contro lo scooter che stava arrivando: la donna non ha fatto in tempo a frenare. Nonostante i soccorsi immediati la 58enne è morta in ospedale.