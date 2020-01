Omicidio Polizzi, fissata al 19 marzo l'udienza del processo in Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha fissato per il 19 marzo 2020 alle 10 la discussione del ricorso relativo all'omicidio di Alessandro Polizzi, ucciso a Perugia in via Ricci nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2013, e al tentato omicidio della fidanzata Julia Tosti. Fatti per i quali Riccardo Menenti è stato condannato all'ergastolo, mentre per il figlio Valerio è stata disposta una pena a 16 anni.

Entrambi sono stati però stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Riccardo Menenti, in particolare, è uscito dal carcere di Terni il 10 gennaio 2020 su disposizione della Corte d’Assise d’Appello di Firenze che aveva indicato questa data già nella sentenza del 19 giugno scorso, se non fosse intervenuta nel frattempo una sentenza definitiva. Sulla scorta del provvedimento, i familiari di Alessandro Polizzi avevano manifestato davanti alla Corte di Cassazione e il ministro della Giustizia Bonafede aveva inviato i propri ispettori a Firenze. Il ricorso in Cassazione verrà discusso davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte.

"Finalmente una risposta", commenta Nadia Trappolini, legale della famiglia di Alessandro Polizzi all'Adnkronos. "Certo due mesi sono lunghi... Menenti in questo lasso di tempo sarà in libertà", ricorda l'avvocato che non nasconde il timore che l'omicida, condannato all'ergastolo per il delitto del giovane perugino e per quello tentato di Julia Tosti, ma di recente scarcerato per decorrenza termini, "possa sottrarsi prima al processo, poi all'esecuzione della condanna, qualora venisse confermata come noi auspichiamo".