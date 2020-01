Tv, ascolti: 6 milioni e mezzo di telespettatori per Juventus-Roma di ieri, 22 gennaio: imbattibile

A vincere, come successo il giorno precedente, è la partita di calcio. Nella guerra degli ascolti tv, la Coppa Italia fa il pieno d’ascolti nella serata di mercoledì 22 gennaio.

La sfida Juventus - Roma, in diretta ieri su Rai1, vinta dai bianconeri per tre reti a uno, ha dominato il prime time con 6.577.000 telespettatori e il 24,9% di share, il risultato migliore per il torneo nella stagione in corso.

Mentre su Canale 5 ’Chi vuol esser milionario?’ richiama l’attenzione di 2.720.000 spettatori (14,6% di share). A seguire su Rai3, l’appuntamento con ’Chi l’ha visto?’, condotto da Federica Sciarelli, incassa 1.994.000 spettatori pari al 9% di share. Con oltre 15mila interazioni è, inoltre, il programma più commentato su Twitter dell’intera giornata, al netto degli eventi sportivi (Fonte: Nielsen Italia).

Su Rai2, invece, gli episodi della serie ’L’amica geniale', riproposti in attesa del secondo capitolo della storia di Elena e Lila, hanno un buon seguito con 1.680.000 spettatori e il 6,9% di share. Poi c’è Italiàs Got Talent su Tv8 con 1.384.000 spettatori e il 5,9% di share. E ancora, il film ’Jason Bourne' su Italia 1 totalizza il 5,74% di share con 1.309.000 spettatori. Su ’Rete4 a vedere #CR4 - La Repubblica delle donnè 795.000 spettatori per uno share pari al 4,45%.Su La7 Atlantide ’Una Chiesa, due papi?’ registra 616.000 telespettatori, share 3,22%. Sul Nove per il film ’Shall we dance?’ spettatori pari a 341.000 e share all’1,4%.