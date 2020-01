Virus cinese, allertati i medici di famiglia: ecco quello che si sa su periodo di incubazione e sintomi

Allarme virus cinese. Sulla base delle attuali conoscenze sarebbe di 14 giorni il periodo di incubazione del nuovo coronavirus simile alla Sars, emerso in Cina, che finora ha infettato 571 persone, causando 17 decessi. A segnalarlo è il piano di prevenzione e controllo messo a punto dalla National Health Commission cinese.

Intanto uno schema con le caratteristiche della nuova polmonite che si sta diffondendo in Cina e le misure adottate con le istruzioni per il comportamento per i medici sono state diffuse a tutti medici Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) della capitale.

Il rischio è ancora basso ma le istituzioni e il personale sanitario hanno già iniziato l’allerta. L’avviso, che arriva dal segretario regionale Fimmg Lazio Maria Corongiu, infettivologa, riporta la situazione e le istruzioni sul monitoraggio e il comportamento da tenere in caso di rilevamento della patologia. La lettera con le indicazioni è stata inviata a tutti i medici di famiglia di Roma e dell’hinterland. I sintomi da monitorare sono: febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea, malessere generale. I segni radiologici: infiltrati interstiziali. «Occorre evitare i viaggi non necessari e adottare le misure di prevenzione generale, quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi, consumare solo cibo ben cucinato e bere acqua in bottiglia, evitare luoghi di assembramento, mercati di animali vivi e morti, evitare il contatto stretto con pazienti malati o, in caso, non si possano adottare queste misure coprirsi narici e bocca con mascherina, similmente evitare di tossire o starnutire senza coprirsi con un fazzoletto o in mancanza di questo si consiglia di tossire nell’incavo del gomito», è il consiglio da dare ai pazienti che si accingono a un viaggio.

Dopo aver viaggiato, si legge, «se si accusano i sintomi predetti e se si è di ritorno dalla Cina avvisare telefonicamente il medico, non assumere farmaci di automedicazione». L’alert ricorda poi le indicazioni del ministero della Salute, che rende noto sul suo sito che «l’Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese. Come previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005), all’aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall’Usmaf Sasn, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici ed il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma».

Nessun alert» almeno al momento sarà invece inviato ai medici di famiglia di Milano sul nuovo coronavirus cinese, precisa all’AdnKronos Salute Anna Pozzi, segretario provinciale Fimmg. Sulla scorta di quanto comunicato nelle scorse ore dal ministero della Salute, spiega, «stiamo pensando di pubblicare delle informazioni sul nostro portale, con le norme generali di precauzione» diffuse dal dicastero in questi giorni. Ma «per il momento - ribadisce Pozzi - non manderemo alcun avviso ai soci perché non è necessario. Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con l’assessorato regionale, ma ad oggi non c’è assolutamente motivo di preoccupazione».