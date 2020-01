Sinisa Mihajlovic si schiera per Matteo Salvini, insulti e offese sul web. Solidarietà al tecnico del Bologna

Arriva l'assist di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, a Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, la candidata presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

In un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano Il Resto del Carlino il tecnico si schiera con la Lega perchè "Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica". Il mister serbo e il leader della Lega si conoscono "da tanti anni, dai tempi del Milan" e di Salvini, all’allenatore dei rossoblù, piace "la sua forza, la sua grinta, è un combattente". "Io posso solo dire - si legge ancora nell’intervista - che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare".

Quanto, invece, a Lucia Borgonzoni per Mihajlovic è una donna di carattere: "Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza. Bisogna avere coraggio nella vita e per cambiare serve coraggio. Io dico la mia opinione come persona, non do lezioni. Ma penso al carisma e a chi mi dà fiducia".

Borgonzoni ha così commentato sulla sua pagina Facebook: "Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore, Mister, speriamo, insieme alla nostra squadra, di riuscire a meritare questa fiducia, per il cambiamento dell’Emilia-Romagna, con umiltà ma tanta passione".

L’endorsement di Mihajlovic arriva poche settimane dopo quello di Julio Velasco, ex ct della nazionale di pallavolo maschile, che invece "tifa" Stefano Bonaccini perchè, afferma, "è un uomo del popolo".

"Mihajlovic sostiene chi gli pare. Io gli auguro di vincere la partita più importante per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene, tra cui il sottoscritto", ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini nel corso di un incontro a Bologna.



Insulti e offese invece sui social a Sinisa Mihajlovic, finito nel mirino degli haters che in alcuni casi gli hanno augurato la morte.

E anche solidarietà.Tanti gli attestati a partire dalla stessa Borgonzoni. "Solidarietà a Sinisa Mihajlovic, attaccato in modo vergognoso per aver annunciato di sostenere Salvini e la Borgonzoni in Emilia Romagna. Come si fa a scrivere ’ti meriti il tumore' a un uomo che sta combattendo una dura battaglia contro la leucemia? Com’è possibile che la sinistra, sempre pronta a salire in cattedra contro la violenza del linguaggio, permetta che si auguri la morte a una persona che è per tutta Italia l’esempio di come si viva con coraggio e dignità la condizione drammatica di una malattia? Questa non è opposizione politica". Lo scrive, sulla sua pagina facebbok, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. «E trovo indegno che la faziosità e la paura di perdere facciano dimenticare quello che Mihajlovic ha rappresentato in questi mesi per tutti noi e la sua partita, che vale molto più di una sfida politica. La solita doppia morale e il solito doppiopesismo della sinistra hanno colpito ancora», aggiunge Toti.