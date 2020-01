Uomini e donne, volano scarpe al Trono Over: Barbara De Santi contro Marcello, che scenata!

Nuova registrazione in studio, quella di ieri, 21 gennaio, a Uomini e Donne del trono Over. Una di quelle davvero movimentate. Barbara De Santi ha avuto un litigio molto forte con Marcello. Le anticipazioni che ha fatto il Vicolo delle News raccontano che i due sono usciti insieme a cena. La dama, in ogni caso, non ha trovato un reale interesse del cavaliere nei suoi confronti.

Questo perché lui l’ha riaccompagnata in albergo subito dopo senza che lei glielo chiedesse. La versione del cavaliere non combacia però con quelle della De Santi e in studio la discussione degenera con Barbara che arriva a lanciargli contro un biscotto che una signora dal pubblico le aveva offerto.

Poi gli lancia contro anche una scarpa: Armando poi prende e restituisce, accusandola di fare gesti inconsiderati. Gianni Sperti accusa la dama di esagerare e la ammonisce per aver lanciato del cibo e la De Santi riprende il biscotto da terra e lo mangia. Alla fine Barbara se la prende proprio con Armando.