Alessandra Tripoli e l'allarme coronavirus: "Sono a Hong Kong, è una emergenza, ci sono problemi"

Alessandra Tripoli e l'emergenza coronavirus. La popolare ballerina che si è rivelata al grande pubblico a Ballando con le Stelle, lavora a Hong Kong come insegnate di danza e vive in prima persona l'emergenza del virus che si sta diffondendo in Cina.

Per approfondire leggi anche: Rischio che epidemia si ampli

In una intervista rilasciata a ilgiornale.it, Alessandra si è detta abbastanza allarmata dalla situazione. “È un’emergenza. In stazione o in aeroporto c’è un bancone di infermieri e assistenti sanitari che ti danno la mascherina, l’antisettico e altro materiale per precauzione”.

La ballerina spiega che a differenza di quanto avvenuto con la Sars, l’allerta s è stata data “anche in metro c’è una voce che dice: ‘Se hai sintomi di febbre o altro, indossa la mascherina’. Invece non tutti la indossano ad Hong Kong, a Guangdong dove ero io fino a pochi giorni fa sì tutti la portano. Infatti lì ci sono stati solo 13 casi, a HK invece siamo già a 111/113 casi”.

La Ballerina racconta anche che presto tornerà a Ballando con le s