Antonio Pappalardo, nuova vita del generale in Tunisia: "In Italia si muore, qui soldi e ragazze aperte" VIDEO

Nelle ultime elezioni regionali in Umbria dello scorso anno, si è candidato a Presidente della giunta regionale sostenuto dalla lista civica il Movimento Gilet Arancioni e ha raccolto 587 voti pari allo 0,13%. Una nuova ribalta aspetta adesso Antonio Pappalardo che adesso è diventato anche personaggio social con il recente annuncio del suo trasferimento in Tunisia.

L'ex militare, politico e sindacalista, comunica attraverso Facebook, con dirette video nella quale esalta la Tunisia dove vivrà, a suo dire, per sei mesi prendendo la residenza a partire dal "primo marzo". "In Italia non si vive più, qui si prende lo stipendio lordo, si sta bene, le ragazze sono aperte. Invito a venire, a trasferirsi i pensionati che prendono 500 euro. Che state a fare in Italia".

Pappalardo, in questo video dalal sua pagina Facebbook, dice molto di più nel lungo collegamento.