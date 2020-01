Anna May Wong, chi è la coraggiosa protagonista del doodle di Google di oggi 22 gennaio 2020

Doodle di Google dedicato a un'altra donna. E' quello di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Viene celebrata Anna May Wong. Si tratta della prima attrice di origine cinese a diventare una star di Hollywood. Le altre donne che sono state ricordate dal colosso del web sono state l’aviatrice australiana Maude Lores Bonney e la religiosa-medico tedesca Ruth Pfau.

Anna May Wong è stata omaggiata con il doodle che è una gallery con una serie di disegni. Ciò si deve al 97esimo anniversario dall’uscita di “The Toll of the Sea” - Fior di loto -, un film muto ispirato alla storia di Madama Butterfly, ambientata in Cina invece che in Giappone. Anna ne era la protagonista, splendida. Nata a Los Angeles nel 1905, riuscì ad ottenere una grande notorietà in un periodo di forti discriminazioni.

Fu la prima attrice cinese diventata negli anni '20 una star del cinema americano.