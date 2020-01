Auto, Toyota e Honda richiamano 6 milioni di veicoli per problemi airbag: pericolo per chi guida

Televisione

Video Ex on the beach. Ecco chi è Klea Marku: "Sono esplosiva. Dentro ogni gatta morta c'è..."

"Sono esplosiva, farò un casino. Si nun me vedi, me senti". Si chiama Klea Marku ed è una delle protagoniste della seconda serie di Ex on the beach, il reality di MTV condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che inizierà questa sera, 22 gennaio. Klea ha 24 anni, arriva da Roma, e cerca l'uomo un po' rude, con i tatuaggi, voglia di fare, vivace ma non troppo. "I miei ex? Sono tutti uguali. ...