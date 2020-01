La Pupa e il secchione 2020, i corpi seminudi delle partner vengono dipinti con le mani dai ragazzi. Video

Una prova impegnativa a La pupa e il secchione 2020 e viceversa. Tutti i secchioni dipingono con le mani i corpi seminudi dei loro partner seguendo i temi che vengono indicati dalla guest speciale Giulia Salemi.

La prova di Bare painting è decisiva per proseguire il cammino dei concorrenti ed è divertente, creativa. Per molti versi davvero sexy. Una prova originale tutta da vedere. E' stato questo uno dei pezzi forti della terza puntata che è andata in onda la sera del 21 gennaio 2020.

