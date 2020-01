La Pupa e il Secchione 2020, Francesca Cipriani: incidente hot in piscina. "Mi è scoppiata una protesi". Video

Momenti trash a La Pupa e il Secchione 2020. Oggi, martedì 21 gennaio 2020, la terza puntata. Arriva Francesca Cipriani: la valletta dello show fa la dimostrazione di una prova per le coppie in gara.

Francesca si getta in piscina dove avrebbe dovuto fingere di affogare per farsi salvare da un bagnino d’eccezione: l’ex campione di Caduta Libera Cristian Fregoni.

Urla e lamenti per l'acqua fredda, la showgirl è in difficoltà: “Lo stomaco, la milza, il fegato mi stanno abbandonando”, urla. A salvarla arriva Fregoni, che la trasporta sul bordo dove ha effettuato la respirazione bocca a bocca. Non è mancata la battuta di Paolo Ruffini: “È scoppiato qualcosa? Ho sentito un rumore”, e la Cipriani “Forse mi è scoppiata una protesi!”, dice con ironia.