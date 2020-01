L'oroscopo del Corriere del 22 gennaio: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni delle stelle per la giornata di oggi per i segni di fuoco. L'oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario per oggi, mercoledì 22 gennaio 2020.

ARIETE Siamo solo a metà settimana e siete già stanchi come se fosse venerdì. Rallentate i ritmi e godetevi i momenti - seppur pochi - di tranquillità.

LEONE La tristezza di questo ultimo periodo sta per lasciare spazio a inaspettati sprazzi di felicità e buon umore. Lasciatevi trasportare da un’onda positiva.

SAGITTARIO Più allegri e ottimisti, questi giorni sembrano portarvi numerosi benefici. Unite il tutto a un po’ di sano movimento e starete benissimo.

