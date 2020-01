Ornella Muti, debutto come modella a Parigi a 64 anni: il video è da capogiro

Ornella Muti, arriva il debutto come modella. L'attrice italiana ha 64 anni ed ha debuttato a Parigi in passerella per l'amica stilista russa Ulyana Sergeenko, che ha presentato la nuova collezione nel corso della settimana della Haute Couture.

Per approfondire leggi anche: Ornella Muti, Naike e il sesso

L'Ornella nazionale, fasciata da un abito delizioso, ha un portamento da veterana della moda e un fascino che non sfugge. Ornella Muti ha deciso di pubblicare, nel suo profilo Instagram, un video della serata dove ha immortalato tutto quello che è successo nella serata e dove appare nella sua bellezza intramontabile.