Stella Manente, chi è il fidanzato della stella de La Pupa e il secchione. Video

Il fidanzato della pupa è un modello turco. Almeno così rivelano alcuni siti, fra questi funweek.it . Un fidanzato, quasi marito, Kaan Akinci, mentre lei sala alla ribalta per il bacio al secchio De Benedetti (clicca qui e guarda il video)con relativa passione che scoppia a letto. Lei è Stella Manente, una delle pupe più in vista del programma che stasera, martedì 21 gennaio 2020, arriva alla terza puntata. E c'è molta curiosità per vedere quello che succederà. Intanto un video dal profilo Instagram del modello turco.