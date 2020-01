Megxit, Camilla, il video che crea imbarazzo nella Corona sull'addio di Meghan e Harry alla Royal Family

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla, ha presenziato al 40° anniversario del Prospect Hospice di Wroughton. Una visita ufficiale, istituzionale.

Al termine sono arrivate le domande dei giornalisti. Immancabile, doverosa, la richiesta di una dichiarazione sull'addio alla famiglia reale Britannica da parte di Harry, secondogenito del principe Carlo e di Diana, e Meghan Markle che sono in Canada. Un corrispondente reale di Itv News ha chiesto alla 74enne moglie di Carlo, quello che si chiedono i sudditi: "Le mancheranno Harry e Meghan?". La reale ha temporeggiato un attimo di troppo prima di rispondere alla domanda, ha avanzato un “Mmmhhh” davvero poco istituzionale nel corso di una visita ufficiale. Poi ha replicato: “Certo”, indebolito, però, da un’espressione che non è sembrata poi così convinta.

Watch Camilla’s face closely as she answers the question: “Will you miss Harry & Meghan?”

The Duchess of Cornwall smiles, pauses, then says “Hmmm. Course!” pic.twitter.com/CbPbb92bAL