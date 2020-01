Grande Fratello Vip 2020, Signorini contro Pupo in diretta tv: "Certe cose nei miei programmi non passano"

Alfonso Signorini contro le dichiarazioni di Pupo nella quinta puntata del Grande Fratello Vip. Lo scontro è avvenuto in diretta quando il cantante aretino è intervenuto parlando di "atteggiamento discriminatorio" in quanto Salvo Veneziano, come Barbara Alberti, ha utilizzato delle iperboli quando ha parlato di Elisa De Panicis.

Per approfondire leggi anche: La chiusura hot della quinta puntata (video)

Signorini è stato diretto, tagliente: “Non è affatto la stessa cosa. Dire frasi stupide e violente sulle donne non è paragonabile alle parole di Barbara. Chiamatemi moralista, ma certe cose nel mio programma non passano!”, ha affermato il conduttore. I toni fra i due (Pupo non ha replicato), si sono poi distesi.