Grande Fratello Vip 2020, la sfida a coppie: la vasca diventa sexy: così in piscina. Video

Tre sfide a coppie nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Le prime coppie a sfidarsi in piscina sono Antonio e Paola contro Carlotta e Denver. Alfonso Signorini annuncia l’inizio della sfida e dice “Paola e Carlotta voi dopo esservi tuffate dovrete far indovinare una parola al vostro compagno in salotto in 30 secondi, solo mimandola o con il labiale, chi ne indovina di più vince” (clicca qui per vedere la terza sfida delle vasche).

Antonio e Paola vincono la prima sfida e devono scegliere, fra la coppia dei perdenti, uno dei VIP come candidato alle nomination, la loro scelta al momento mette a rischio televoto: Carlotta. Seconda sfida fra la coppia Michele e Clizia contro il duo Fabio e Fernanda, in cui i concorrenti dovranno contendersi il podio in un gioco a quiz social che Alfonso annuncia dicendo “Vedrete le immagini di alcuni Twitter e voi dovrete indovinare a quale VIP si riferisce”.

La seconda sfida viene vinta da Michele e Clizia che a loro volta, dovendo scegliere anche loro uno dei due Vip della coppia sconfitta, nominano a malincuore Fernanda.

Antonella e Patrick contro Ivan e Licia nella prova delle vasche. Nonostante le prime difficoltà Antonella e Patrick hanno la meglio sugli avversari e, arrivato il loro turno, decidono di candidare al televoto l’ispanico Ivan.