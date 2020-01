Megxit, Harry torna in Canada da Meghan: Kate bellissima alla festa in abito rosso, Willian se la ride. Foto

La crisi nella Royal family scrive nuove capitoli. Nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio, il principe Harry si è imbarcato su un volo per il Canada dall’aeroporto di Heathrow a Londra per raggiungere la moglie Meghan Markle.

In quello che è stato uno degli ultimi impegni ufficiali del duca di Sussex, in veste di ’senior member’ della Famiglia Reale, Harry nella giornata di ieri ha partecipato a Londra al summit Regno Unito-Africa sugli investimenti e ha avuto una serie di incontri privati, tra cui quello con il primo ministro, Boris Johnson. Assenza quindi di Harry all’evento ufficiale organizzato dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge a Buckingham Palace.

Kate Middleton Middleton per l'occasione è apparsa raggiante in abito rosso lungo e il marito William è apparso felice e sorridente.

