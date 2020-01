Forte scossa di terremoto alle 4.24 di martedì 21 gennaio in Puglia, a Carpino, Comune della Provincia di Foggia. La scossa ha avuto una potenza di magnitudo 3.6 ed è stata localizzata a 4 km a nord est del centro, ad una profondità di circa 20 km. Il terremoto è stato avvertito in tutta la penisola del Gargano, area in cui in questi ultimi giorni l'Ingv non aveva registrato particolari sollecitazioni telluriche. Negli ultimi giorni, nel mondo, due forti terremoti (di magnitudo superiore al sesto grado) hanno interessato Indonesia e Cina meridionale.



