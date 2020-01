Incidente con l'auto a causa di un cinghiale: Regione costretta a pagare. E' accaduto in Veneto dove l'ente è stato condannato a risarcire 13mila euro, più 3mila di spese, ad una donna di 44 anni che nel 2011, sulla provinciale 74 aveva colpito in pieno un maiale selvatico. L'animale era morto sul colpo, distrutta l'auto. La donna fu costretta anche a recarsi al pronto soccorso per i postumi dell'incidente. La 44enne ha così portato in tribunale la Regione, chiedendo il risarcimento dei danni. I giudici in primo grado hanno rigettato il ricorso, ma la signora non si è arresa, ricorrendo in Appello dove ha vinto. I giudici nella sentenza hanno sottolineato che quell'anno i cinghiali erano aumentati notevolmente di numero, creando non pochi problemi. Ma hanno preso in esame anche i rapporti della polizia, secondo cui la strada era particolarmente buia. Alla fine Regione Veneto costretta a risarcire.

