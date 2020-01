Rihanna torna single, le foto bollenti in intimo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da R I H A N N A (@rihanna_honey) in data: 15 Gen 2020 alle ore 1:51 PST

Rihanna è tornata single. E appare su Instagram bella e irresistibile con scatti bollenti in intimo. Secondo i tabloid americani è finita la sua love story con Hassan Jameel. Lei, in ogni caso, si presenta in grande forma. Nel suo account Instagram la bellissima cantante di Barbados ha pubblicato nuovi scatti della sua linea di lingerie super sexy immaginata per San valentino. Sono 78 i milioni di utenti social ai quali Rihanna si presenta in reggiseno color carne sui cui sono disegnate tante labbra sensuali, adornato con il pizzo nero. E c'è anche un orsetto come provocazione.