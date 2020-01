Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis a Andrea Denver: "Sei fidanzato e mi inviti nel tuo albergo". Video

Una relazione passata e un chiarimento fra ex nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. E' quello fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis.

Il modello dice che “Quello che a me ha dato fastidio è che è passato un messaggio sbagliato riguardo la mia morale. Mi sono trovato ad ascoltare qualcosa che mi ha scosso, che non mi appartiene. L’ho perdonata per quello che ho detto, io non ho nulla contro di lei”. Per Elisa “Era come se fra noi due io facevo ogni cosa che tu dicevi io lo facessi. Sapevi che da parte mia c’era sempre un sì. Io sono sempre stata super disponibile con te.”

Ad un certo punto, alla fine, Elisa dice fra lo stupore dello studio e del conduttore Alfonso Signorini: "Tu sei fidanzato e cosa hai fatto? Mi hai invitata, mi hai invitata nel tuo albergo e poi mi hai chiesto di venire nella mia camera d’albergo per farmi un massaggio!”.

