Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara: abito hot per la quinta puntata

Wanda Nara sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Più di una opinionista (lo è insieme a Pupo). Per la quinta puntata su Canale 5, Wanda si è presentata con un look particolarmente sexy.

Per approfondire leggi anche: Wanda Nara superscollatura per la quarta puntata

Il vestito hot di lady Icardi, viene presentato da Alfonso Signorini: “vorrei farvela vedere in tutto il suo splendore” con la moglie di Icardi che afferma in maniera ironica: “sono rimasta impigliata in una rete come una sirena”. Pupo, l'altro opinionista afferma: “posso lanciare il primo hashtag della serata? Hashtag chiamate la polizia”. E il programma ha inizio.