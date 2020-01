Valeria Marini, il faccia a faccia con la rivale Rita Rusic, quinta puntata Grande Fratello Vip 2020. Video

Faccia a faccia fra Valeria Marini e Rita Rusic. E' successo nella quinta puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, lunedì 20 gennaio. Valeria Marini si è presentata con un sexy vestito tricolore per incontrare la rivale, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

"Rientro in una Casa magica che mi ha dato tante emozioni. Rita Rusic? Finalmente chiariremo", ha detto prima dell'incontro Valeria Marini ad Alfonso Signorini (qui il video con tutti gli attacchi fra Rita e Valeria mandati in onda). Poi l'incontro fra le due. "Tu hai sempre parlato malissimo di me, se vuoi ti leggi tutte le dichiarazioni non vere su di me (e consegna articoli di giornale), io non ho mai detto cose brutte su di te". Rita Rusic controbatte.