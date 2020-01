Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini in sexy abito tricolore per incontrare la rivale Rita Rusic. Video

Grande Fratello Vip 2020, nella quinta puntata su Canale5 si comincia con Valeria Marini che entra nella Casa. Valeria si presenta con un sexy abito tricolore introdotta da Alfonso Signorini (guarda qui l'abito).

Subito un riferimento a Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, con la quale avrà poi un faccia a faccia. "Lei era già separata da più di tre anni con Vittorio quando l'ho incontrato", ha specificato Valeria Marini prima di introdursi nella Casa per incontrare la rivale di sempre Rita Rusic che non sa dell'arrivo dell'ospite.