Oroscopo dal 20 al 26 gennaio 2020, Simon and the stars fa le previsioni della settimana segno per segno

Simon and the stars fa le previsioni della settimana, segno per segno, dal 20 al 26 gennaio. "Ecco l’oroscopo di una settimana davvero ricca di importanti eventi e cambi della guardia. A cominciare dal Sole, che lascia il Capricorno ed entra in Acquario facendo passare tutti i segni alla “tappa” successiva di un ideale Giro dell’anno articolato in dodici tappe", esordisce il noto astrologo conosciuto anche al grande pubblico televisivo per la "scala delle stelle" del fine settimana, in televisione, sulla Rai.

"Poi abbiamo la Luna Nuova (in Acquario), che come ormai saprete benissimo rappresenta un seme di novità, una porta che si apre per mostrare una nuova possibile strada. Anzi, potremmo quasi dire che, anche se l’anno “solare” è iniziato ormai da una ventina di giorni, questa settimana rappresenti il vero “start!” di una serie di temi e situazioni che saranno importanti nel corso del 2020", continua. Ma ecco qui segno per segno come andrà questa settimana, con i giorni più interessanti, e quelli meno, a detta delle stelle..