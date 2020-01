Valentina Vignali, la foto è hot: così si mette a nudo su Instagram. La cestista e influencer stupisce i fan

Valentina Vignali stupisce i suoi 2.3 mil di follower su Instagram con uno scatto che fa il pieno di like e commenti. L'avvenente cestista, modella e influencer, posta sul social una foto nella quale si mette a nudo con un commento: un semplice orsetto.

Usa l'ironia Valentina perché la fotografia è hot: indossa soltanto stivali e un cappello per coprirsi, per la gioia dei suoi fan. La nota influencer si è mostrata in pratica come mamma l’ha fatta e in pochi minuti la fotografia, che la rivela ancora modella di gran classe, ha fatto il giro del web scatenando "mi piace" e commenti.