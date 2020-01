L'oroscopo del Corriere del 21 gennaio: Ariete, Leone, Sagittario

Nuove previsioni degli astri per i nati sotto i segni di fuoco. Ecco cosa prevedono le stelle con l'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 21 gennaio 2020.



ARIETE Potete finalmente prendere una decisione che non sia farina del sacco altrui, in quanto vi siete documentati su ogni questione.

LEONE Sono in arrivo grandi novità sul lavoro, dove ultimamente avete speso molte energie. Festeggiate regalandovi un momento di relax.

SAGITTARIO Siete piuttosto stanchi e delusi dall’atteggiamento di una persona a voi vicina. Continuare a subire in silenzio non è una soluzione.

