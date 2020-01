Tifoso investito e morto dopo scontri tra ultrà: 25 arresti in Basilicata

Dopo la morte di Fabio Tucciariello, il tifoso di 39 anni della Vultur Rionero morto dopo essere stato investito da un'auto nel corso degli scontri con i sostenitori del Melfi a Vaglio di Basilicata, sono scattati gli arresti per 25 persone. Fra loro c'è anche un trentenne, tifoso del Melfi che era alla guida dell'auto, arrestato con l'accusa di omicidio volontario e lesioni.

Secondo l'ipotesi investigativa sulla quale lavora la questura di Potenza, gli scontri sulla strada Basentana in prossimità della stazione ferroviaria di Vaglio sarebbero avvenuti per un'imboscata.

Il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, nel corso della riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ha chiesto ai dirigenti delle due società di prendere in considerazione l'ipotesi di ritirare le proprie squadre dal campionato di Eccellenza lucana, nel quale militano.