Oggi è il "Blue Monday", il terzo lunedì di gennaio, ed è definito come il giorno più triste dell’anno. Perchè? Semplice: le feste natalizie sono ormai un lontano ricordo e le temperature rigide, insieme alla pigrizia invernale, mettono alla prova i buoni propositi dell'anno e la voglia di lavorare. Eppure, per chi va in ufficio, un rimedio anti-tristezza c'è ed è garantito. Per superare la tristezza tipica del Blue Monday, lasciandosi alle spalle la malinconia, ci sono gli animali. Ma non solo in occasione del lunedì più triste dell'anno è importante un ambiente di lavoro pet-friendly:la presenza di animali, è scientificamente provato, aiuta ad affrontare meglio ogni giornata in ufficio.



