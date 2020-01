Castelluccio di Norcia si è svegliata ricoperta dalla neve la mattina di domenica 19 gennaio. La neve ha ricoperto buona parte dell'appennino, in Umbria come nelle Marche, a partire da una quota superiore ai 1000 metri. La foto è stata ripresa dalle immagini della webcam presente sul posto. Ad imbiancarsi anche altre vette dell'Appennino (guarda le foto qui), come il monte Pennino a Nocera Umbra (guarda qui). In questi giorni le temperature stanno calando in tutta l'Umbria, assestandosi sulle medie stagionali, visto che finora i valori medi sono stati superiori alla norma, tanto che non si erano ancora verificate precipitazioni massicce, che a quelle quote sono invece abituali.