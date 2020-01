Blue Monday, oggi 20 gennaio il giorno più triste dell'anno. Chi lo stabilisce

Oggi, lunedì 20 gennaio, è il Blue Monday. Se siete di cattivo umore un motivo c'è e non c'è quindi da preoccuparsi. La ricorrenza, piuttosto temuta, cade sempre il terzo lunedì di gennaio.

Nasce nel 2005 da un'idea del dottor Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff che ha studiato una formula matematica per incrociare alcune variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fare.

Il "Blue Monday" cade nella stagione che genera il winter blues, la depressione invernale, e che quest'anno di celebra il 20 gennaio.

Consigli: uscire di casa, fare attività fisica, incontrare un amico. E poi anche qualche sfizio a tavola concedetevelo.