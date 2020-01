Megxit, il principe Harry parla dopo l'addio alla Royal Family: "Io e Meghan non avevamo altra scelta"

La Megxit è servita, ma non i retroscena dell'addio alla Royal Family del principe Harry e Meghan Markle. Non sono finiti nemmeno gli strascichi prodotti dalla rinuncia, da parte dei duchi di Sussex, al ruolo senior royal, tanto che il principe Harry ha parlato nel corso di un evento di beneficenza che si è tenuto a Londra ha detto che "il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta".

Il secondogenito del principe Carlo e Diana, ha aggiunto che, come riporta il Daily Mail, "io e Meghan abbiamo gli stessi valori. Entrambi facciamo tutto il possibile per onorare la bandiera e svolgere i nostri ruoli per questo Paese con orgoglio. Dopo sposati, Meghan e io eravamo eccitati, fiduciosi ed eravamo qui per servire. Per tutte queste ragioni mi dà molta tristezza essere arrivati a questo punto. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c'era davvero altra opzione", ha ammesso pubblicamente Harry.