WhatsApp , una domenica nera. Applicazione in tilt per circa sei ore. Problemi anche in Italia

Nella giornata di domenica 19 gennaio, l'applicazione WhatsApp è andata in tilt per circa sei ore. Impossibile inviare e ricevere foto, videomessaggi e stickers per moltissimi utenti di tutto il mondo, compresa l'Italia. Il disservizio è iniziato subito dopo mezzogiorno ed è andato avanti per buona parte del pomeriggio. Secondo quanto riportato da alcune agenzie ha avuto problemi almeno il 96 per cento degli utenti. L'hashtag #WhatsAppDown è diventato trending topic. Un portavoce della società ha poi annunciato che la funzionalità era tornata normale per tutti, scusandosi per il problema e per qualsiasi inconveniente ad esso legato. WhatsApp è di proprietà di Facebook.

