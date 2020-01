L'oroscopo del Corriere del 20 gennaio: Bilancia, Gemelli e Acquario

Le previsioni di oggi per i segni di aria: ecco cosa hanno in serbo le stelle con l'oroscopo del Corriere di lunedì 20 gennaio 2020.

BILANCIA Vi piace circondarvi di persone, ma state attenti a valutare chi merita davvero le vostre attenzioni e, soprattutto, la vostra fiducia.

GEMELLI Cercate di mantenere la calma! Solo perché il partner non vi dedica tutto il tempo che vorreste, non vuol dire che pensi di lasciarvi.

ACQUARIO Una notizia inaspettata vi travolge e non sapete come gestirla. Chiedere consiglio ai vostri cari non è assolutamente segno di debolezza.





