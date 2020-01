L'oroscopo del Corriere del 20 gennaio: Pesci, Scorpione e Cancro

Sei nato sotto un segno di acqua? Ecco le previsioni delle stelle di oggi, lunedì 20 gennaio 2020, con l'oroscopo del Corriere.



CANCRO Trascorrere del tempo in famiglia vi aiuterà a mettere da parte alcuni sentimenti negativi. Ma trovate anche dei momenti da dedicare a voi stessi.

SCORPIONE Non lasciatevi incantare dagli adulatori! Conoscete già i vostri pregi, non avete bisogno che qualcuno li metta in risalto: attenzione alle trappole.

PESCI Il partner sarà molto freddo in questo periodo del mese. Starà quindi a voi saper stuzzicarlo in modo tale da finire la giornata con il piede giusto.

