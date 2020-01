Terremoto, in Albania due forti scosse di magnitudo 4.4 in 14 minuti

Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Albania: alle 13.38 e alle 13.52 di domenica 19 gennaio, infatti, i sismografi dell'Ingv hanno registrato due sismi di magnitudo 4.4. A soli 14 minuti di distanza, dunque, la terra a tremato due volte ad una profondità di 10 chilomentri, con epicentro localizzato nell'area nord orientale del paese. Le scosse sono state avvertite nitidamente dalla popolazione, così come dai residenti dei paesi vicini all'Albania, ossia Montenegro, Kosovo e Macedonia. Al momento non c'è ancora un computo complessivo dei danni. Una delle ultime forti scosse era stata registrata il 19 dicembre.



