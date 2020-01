Scontri tra tifoserie, investito da auto e ucciso 33enne

E' finito in tragedia lo scontro tra due tifoserie che si sono trovate l'una di fronte all'altra. Un 33enne supporter del Vultur Rionero è stato investito e ucciso da un'auto su cui viaggiavano tifosi del Melfi. Squadre che militano nel campionato di Eccellenza. Secondo la prima ricostruzione da parte della Polizia, i due gruppi di tifosi si sono incrociati a Vaglio Scalo, in provincia di Potenza, nei pressi della stazione ferroviaria, uno del Melfi, diretto a Tolve, e uno del Vultur Rionero, diretto a Brienza. Un tifoso rionerese è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto il cui conducente non si è fermato per i soccorsi. Ci sono altri feriti, tra i quali un tifoso del Rionero, pure investito, e trasportato in eliambulanza dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza: le sue condizioni sono gravi. Stando alle ultime informazioni, la Polizia di Potenza avrebbe fermato l’auto ricercata con tre ultrà del Melfi a bordo.