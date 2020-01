Megxit, Kate e William preparano la fuga in Irlanda dopo l'addio di Harry e Meghan

Dopo la Megxit, l'uscita dalla famiglia reale del principe Harry e della moglie Meghan Markle, duchi di Sussex che hanno rinunciato al titolo di altezze reali, i sudditi di Sua Maestà Britannica hanno sempre più come riferimento I duchi di Cambridge, Kate Middleton e principe William. Soprattutto Kate, dopo la crisi che ha colpito la Royal family, è sempre più vicina alla Regina Elisabetta.

Secondo i tabloid britannici, Kate Middleton e William fuggiranno in Irlanda dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona. I Cambridge starebbero infatti preparando in primavera un viaggio nella Repubblica d'Irlanda che li porterà a Dublino e al sud del Paese un tempo dominio britannico, a Cork. Un viaggio certo per sfuggire alla pressione della Megxit e comunque di alto valore di rappresentanza.